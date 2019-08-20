الأبواب ستفتح تلقائيا .. تواليت ذكي يفضح أصحاب التصرفات المشينة.. تفاصيل

قررت مدينة بورثكول الساحلية فى ويلز تركيب مراحيض عامة ذكية، تمنع ممارسة أي نشاط جنسى داخلها، حيث ترش مستخدميه بالماء وإطلاق أجراس الإنذار.





تأتى خطوة المراحيض الذكية فى محاولة المدينة الحد من السلوكيات المشينة، الى تتمثل فى التخريب وتعاطي المخدرات وممارسة الجنس فى الأماكن العامة.





وكشفت السلطات المحلية أن المراحيض الذكية مصممة بأرضيات مزود بها مستشعرات للوزن، للتأكد من تواجد شخص واحد داخل المكان.





يذكر أنه فى حالة حدوث أى حركة عنيفة داخل المرحاض سيتم رش الماء وإطلاق الإنذارات فورًا، كما أن الأبواب ستفتح من تلقاء نفسها.



