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الأبواب ستفتح تلقائيا .. تواليت ذكي يفضح أصحاب التصرفات المشينة.. تفاصيل

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:04 م
صدى البلد
كريم جمال
قررت مدينة بورثكول الساحلية فى ويلز تركيب مراحيض عامة ذكية، تمنع ممارسة أي نشاط جنسى داخلها، حيث ترش مستخدميه بالماء وإطلاق أجراس الإنذار.

تأتى خطوة المراحيض الذكية فى محاولة المدينة الحد من السلوكيات المشينة، الى تتمثل فى التخريب وتعاطي المخدرات وممارسة الجنس فى الأماكن العامة.

وكشفت السلطات المحلية أن المراحيض الذكية مصممة بأرضيات مزود بها مستشعرات للوزن، للتأكد من تواجد شخص واحد داخل المكان.

يذكر أنه فى حالة حدوث أى حركة عنيفة داخل المرحاض سيتم رش الماء وإطلاق الإنذارات فورًا، كما أن الأبواب ستفتح من تلقاء نفسها.

يذكر أنه سيتم استخدام نفثات الماء لمنع التدخين وتعاطي المخدرات، وستكون الجدران والأرضيات مقاومة للكتابة عليها.

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