ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينشر صورا له أثناء التدريب.. ومتابعيه: ضحكتك بالدنيا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:02 م
محمد صلاح
محمد صلاح
القسم الميدانى
نشر الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى مجموعة صور له اثناء التدريب مع الفريق من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ".

ولاقت الصور إعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

احنا متفقناش على الحلاوة دى -- فخر العرب - ضحكتك بالدنيا يابو صلاح.


ويذكر أن فريق ليفربول حصد لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول بقيادة محمد صلاح بطلا للسوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح ..فيديو

ملخص مباراة ليفربول وتشيلسى بـ نهائى السوبر الأوروبى ..فيديو

شاهد.. فرحة جنونية لـ كلوب بعد فوز ليفربول بـ السوبر الأوروبي

محمد صلاح يدخل التاريخ بعد الفوز بـ السوبر الأوروبي مع ليفربول

نبيل الحلفاوى وياسمين الخطيب يحتفلان بـ محمد صلاح بعد فوزه بالسوبر الأوروبى

يا دنيا هاتي كمان.. أول تعليق من ليفربول عقب التتويج بـ لقب السوبر الاوروبى

ترشيحاتنا

اعتراف خطير من وزير الخارجية الأمريكي: داعش أقوى الآن في دولتين

برشلونة يضحي بـ سواريز من أجل جوهرة يوفنتوس

نبيل الحلفاوي يقترح الدفع بهذه العناصر في مباراة الأهلى واطلع بره

شاهد.. أغنية مجرم لـ مصطفى كامل

فهمت حاجات مهمة داخل الأهلي .. رسالة وداع مؤثرة من ناصر ماهر بعد انضمامه لـ سموحة

اليسا تكشف سر اعتزال الغناء بشكل نهائي

وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. كيف كرم السيسي ناشئي مصر أبطال العالم

نكشف عن اسم المدرب العام الجديد للأهلي

الحكام تسدل الجدل حول إيقاف جهاد جريشة بسبب أحداث الأهلى وبيراميدز

حسام البدرى غير مناسب.. محمد صلاح يكشف عن مواصفات مدرب المنتخب الجديد

أمر غريب.. أول تعليق من لاسارتي بعد إقالته من تدريب الأهلي

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

مرتضي منصور: أصبح لدينا أفضل حارس مرمي فى مصر .. فيديو

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقدم دليل براءة جهاد جريشة من تهمة ظلم الاهلى.. ميتشو يكشف جهازه المعاون

مش فاهم حاجة.. إبراهيم سعيد يسخر من تصريحات صلاح عن مرض وردة

الفريق أولا.. تصريح صادم لـ محمد صلاح بشأن تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

فهمت حاجات مهمة داخل الأهلي .. رسالة وداع مؤثرة من ناصر ماهر بعد انضمامه لـ سموحة

نبيل الحلفاوي يقترح الدفع بهذه العناصر في مباراة الأهلى واطلع بره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريبة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات ديمى لوفاتو فى عيد ميلادها

شاهد مرسيدس S-Class الجديدة للمرة الأولى بتقنية الـ 3D

ختام الكشف الطبي للحكام بالطب الرياضي بمدينة نصر