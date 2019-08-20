محمد صلاح ينشر صورا له أثناء التدريب.. ومتابعيه: ضحكتك بالدنيا

نشر الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى مجموعة صور له اثناء التدريب مع الفريق من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ".



ولاقت الصور إعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



احنا متفقناش على الحلاوة دى -- فخر العرب - ضحكتك بالدنيا يابو صلاح.





ويذكر أن فريق ليفربول حصد لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.