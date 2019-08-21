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برلمان

برلمانية: مبادرة حياة كريمة هدفها تلبية احتياجات المواطن

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:59 ص
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
حسن رضوان
ثمّنت سامية رفلة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجًا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تأتي استمرارا للمبادرة التي تم إطلاقها من قبل.

وأضافت سامية رفلة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لدعم المواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية مبادرة حياة كريمة خير دليل على ذلك، مشيرة إلى أن المواطن المصري تحمل فاتورة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ومن حقه على الدولة أن تراعي ذلك وتقدم له الخدمات التي تلبي احتياجاته.

وطالبت سامية رفلة بضرورة تعاون جميع الوزارات لدعم المواطن المصري، مؤكدة على محاسبة كل مقصر يتهاون في تلبية احتياجات المواطن المصري.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم في أغسطس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.

كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.

وشملت المبادرة أيضا أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.

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