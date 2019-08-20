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منوعات

هندي يتجرد من الإنسانية.. رجل يغتصب ابنته ويفصل رأسها عن جسدها.. تفاصيل مثيرة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:11 م
صدى البلد
كريم جمال
تجرد رجل من كل مشاعر الأبوة والإنسانية، بعدما أقدم على اغتصاب ابنته ثم قام بقتلها وقطع رأسها لإخفاء جريمته.

تعود تفاصيل الجريمة البشعة عندما ألقت السلطات الهندية القبض على أب متهم بالاعتداء جنسيًا على ابنته البالغة من العمر 19 عامًا وقتلها، وفصل رأسها عن جسدها.

وكشفت الشرطة أن الشكوى الرسمية التى أثارت الشكوك تجاه الرجل، كانت بناء على تقدم شقيقة الضحية الكبرى ببلاغ رسمى ضد والدها.

واعترف الأب القاتل أنه اغتصب ابنته الصغرى عدة مرات طوال عامين، دون أن يدرى أحد من أفراد العائلة، إلا أنها هددته بفضح أمرهما فقرر قتلها يوم 26 يوليو الماضى.

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