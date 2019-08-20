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اقتصاد

الدولار يستقر عند 16.52 جنيه بالبنوك كأدنى سعر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:07 م
الدولار
الدولار
محمد يحيي
استقر أدنى سعر صرف للدولار بالبنوك في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء، عند 16.52 جنيه، بعد سلسلة تهاوٍ خلال الأسبوع الماضي بلغت قرشين على الأقل.

وسجل سعر صرف الدولار في بنوك " مصر، والأهلي، والقاهرة" نحو 16.52 جنيه للشراء و 16.62 جنيه للبيع كأدنى سعر.

بينما وصل سعر صرف الدولار في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، الإسكندرية، التعمير والاسكان، الأهلي اليوناني" عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار في بنوك " المصرف المتحد، التجاري الدولي، مصر إيران للتنمية" عند 16.54 جنيه للشراء و 16.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنوك " كريدي أجريكول، البركة، قناة السويس، البركة، الأهلي الكويتي، سايب، المصري الخليجي،عودة" نحو 16.55 جنيه للشراء و 16.65 جنيه للشراء.

وبلغ أعلي سعر صرف الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي نحو 16.56 جنيه للشراء و 16.65 جنيه للبيع.

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