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حوادث

لو اتكلمتي هتحصليه.. الإعدام لـ سايس قتل زوج خالته وهدد أمه بالذبح

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:17 م
هيئة المحكمة أثناء
هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة
عمرو خليفة
«قتلت أنور جوز خالتى.. ولو اتكلمتي هتحصليه».. بهذه الكلمات بدأ السايس المتهم حديثه إلى والدته عقب قيامه بقتل زوج خالته بسبب خلافات مادية.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة: «توجهت لمنزل القتيل، وطلبت منه 500 جنيه على سبيل السلف ولكنه نهرني وطردني فقمت بإحضار سكين وسددت له طعنة وتركته غارقًا في دمائه لأنني كنت متوعد أنه بيساعدني».

وأضاف المتهم: «روحت بيتي وأخبرت أمي بما حدث وهددتها بالقتل في حالة الحديث معي في الواقعة».

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وإحالته لمحكمة الجنايات.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، والمستشارة فاطمة قنديل، القضية في عدة جلسات، حتى قضت اليوم بإعدامه شنقًا لاتهامه بقتل زوج خالته.

يذكر أن القضية تم نظرها أمام محكمة الجنايات بعضوية أول قاضية تجلس على منصة الجنايات.

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