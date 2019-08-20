شريف مدكور: الممبار ولحمة الرأس من الأكلات الشعبية المصرية

قام الإعلامي شريف مدكور بأستضافة 4 فتيات أجانب ببرنامج "شارع شريف" على فضائية الحياة وقام بسؤالهم أنهم هل يحبون تناول اللحوم "الفشة والكرشة والممبار ولحمة الرأس" وأجابوه لا بالطبع



وقام مدكور بطرح سؤال بأنهم هل يوجد "لحم الطرب" في أوكرانيا وأجابوه بأنه يوجد وتناولوه أكثر من مرة هناك .



وتابع مدكور بان تلك الأكلات تأتي من ضمن الأكلات الشعبية المصرية التى يعلمها الشعب المصري جيدا.



وأشار شريف مدكوربأن الأجانب يحبون اللحم المدخن.



