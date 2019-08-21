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ديني

الإفتاء: مصافحة الرجال للنساء لا تبطل الوضوء في هذه الحالة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:19 ص
مصافحة الرجال للنساء
مصافحة الرجال للنساء
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية لم تكن مثارة في العصور السابقة، لأن النوايا كانت حسنة، وأثيرت مع خروج جماعات التشدد.

وأضاف "شلبي"، في فتوى مسجلة له، عبر موقع اليوتيوب، أن الفقهاء اختلفوا فى ذلك، فالحنفية ذهبوا الى أن المصافحة لا تبطل الوضوء، والشافعية قالوا تبطل الوضوء، أما المالكية فقالوا إن المصافحة إن صاحبها تلذذ او شهوة انتقد الوضوء. 

وأشار الى أننا بين 3 أقوال، الأول منها عدم المصافحة، فجمهور الفقهاء يرون أن المصافحة حرام فإذا اضطر المصلى لظروف المصافحة، فلا مانع بشرط أن يأمن الفتنة ويكون الوضوء صحيحًا طالما أن الفتنة مأمونة والشهوة مأمونة. 

وأشار إلى أن "أحد المذاهب تشدّد في ذلك، فيقولون بعدم الجواز والكراهة خوفًا على المرأة، لأنه قد يكون الرجل نيته غير سليمة.

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