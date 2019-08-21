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ديني

الإفتاء توضح آراء الفقهاء حول تدليك القدم أثناء الوضوء

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:21 ص
الوضوء
الوضوء
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تدليك القدم أو اليد عند الوضوء، ليس شرطا واجبا سواء للرجال أو النساء، لافتا إلى أنها سنة عن الحبيب (صلى الله عليه وسلم).

وأوضح الشيخ محمود شلبي، خلال فتوى مسجلة له، فى الإجابة عن سؤال يقول صاحبه: "هل يجب تدليك القدم باليد أثناء الوضوء أم يجوز وضعها فقط تحت الماء؟"، أن حقيقة الغسل هو تعميم العضو بالماء فإذا كان العضو يعمه الماء ظاهرًا فى الثنايا ففى هذه الحالة يكون الوضوء صحيحًا والدلك أمر زائد على مجرد الغسل.

وكان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أشار إلى أنه يجوز بحسب رأي جمهور العلماء الذين قالوا إن المهم هو جلي الماء على عضو الوضوء ولا يشترط التدليك.

وأوضح أمين الفتوى، أن المالكية كان لهم رأي مخالف، فهم يرون أن التدليك شرط واجب في الوضوء.

وقال: "إننا نأخذ برأي جمهور العلماء الذي يقر بأن التدليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس شرطا في صحة الوضوء، تيسيرا على غير القادر على رفع قدميه لتدليكها".

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