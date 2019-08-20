بعد اعتزال اليسا ومطالبتها بالتراجع.. 4 فنانات اعتزلن الفن وعدن من جديد.. تعرف عليهن

فاجأت الفنانة اللبنانية اليسا جمهورها بأنها ستعتزل الفن قريبا، بعد أن تنتهي من اللمسات الأخيرة على آخر ألبوم لها.
مفاجأة اليسا صدمت الجمهور بعدما نشرت هذه التدوينة على تويتر، وهو ما دفع جمهورها لمطالبتها بالتراجع عن هذا القرار، مؤكدين أنهم ينتظرون طرح الألبوم الجديد حتى يتمكنوا من الضغط عليها للعودة مرة أخرى.
وفيما يلي سنعرض أبرز الفنانات اللاتي قررن اعتزال الفن وعدن مرة أخرى إلى الساحة الفنية:
مفاجأة اليسا صدمت الجمهور بعدما نشرت هذه التدوينة على تويتر، وهو ما دفع جمهورها لمطالبتها بالتراجع عن هذا القرار، مؤكدين أنهم ينتظرون طرح الألبوم الجديد حتى يتمكنوا من الضغط عليها للعودة مرة أخرى.
وفيما يلي سنعرض أبرز الفنانات اللاتي قررن اعتزال الفن وعدن مرة أخرى إلى الساحة الفنية:
- دوللي شاهين
- حنان ترك
- حلا شيحة
- شهيرة