بعد اعتزال اليسا ومطالبتها بالتراجع.. 4 فنانات اعتزلن الفن وعدن من جديد.. تعرف عليهن

دوللي شاهين

حنان ترك

حلا شيحة

شهيرة

فاجأت الفنانة اللبنانية اليسا جمهورها بأنها ستعتزل الفن قريبا، بعد أن تنتهي من اللمسات الأخيرة على آخر ألبوم لها.مفاجأة اليسا صدمت الجمهور بعدما نشرت هذه التدوينة على تويتر، وهو ما دفع جمهورها لمطالبتها بالتراجع عن هذا القرار، مؤكدين أنهم ينتظرون طرح الألبوم الجديد حتى يتمكنوا من الضغط عليها للعودة مرة أخرى.وفيما يلي سنعرض أبرز الفنانات اللاتي قررن اعتزال الفن وعدن مرة أخرى إلى الساحة الفنية:أعلنت الفنانة دوللي شاهين اعتزالها الفن، عبر تدوينة على صفحتها على موقع “فيسبوك”، في 2016 ، مضيفة أنها ستعود للترنيم في الكنيسة مرة أخرى، لكنها عادت مرة أخرى إلى عالم الفن، وطرحت أغنيتها الجديدة “الحاجة داعيالك”، و تستعد لإحياء أكثر من حفل غنائي خلال الصيف بالساحل الشمالي.اعتبرت الفنانة حنان ترك فيلم المصلحة ومسلسل الأخت تريز في عام 2012 هما المحطة الأخيرة لمسيرتها الفنية وأعلنت اعتزالها الفن، وبعد غياب 7 سنوات عادت مرة أخرى من خلال فيلم النداهة من بطولة: هاني عادل وعمرو القاضي.أثارت ضجة كبيرة بعد عودتها للفن مرة أخرى بعد اعتزالها وارتداءها النقاب عام 2007، ثم عادت في رمضان الماضي ونافست نجمات الدراما من خلال مسلسل زلزال لمحمد رمضان.انضمت الفنانة شهيرة للفنانات اللاتي قررن التخلي عن الاعتزال والعودة مرة أخرى إلى الوسط الفني في هذا العام، ولكن بعد فترة غياب دامت سنوات طويلة حيث أعلنت اعتزال الفن في عام 1992.