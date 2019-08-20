رئيس الحكومة التونسية يعلن تخليه عن الجنسية الفرنسية



ونشر الشاهد تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كتب فيها: "الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات، مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات ".



ودعا الشاهد كل من يسعى لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية إلى عدم انتظار الفوز في الانتخابات والتخلي فورا عن أي جنسية أخرى يحملها.

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم /الثلاثاء/ تخليه عن الجنسية الفرنسية قبل تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية.