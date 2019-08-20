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أخبار العالم

الجيش اليمني يتصدى لهجوم من مليشيا الحوثي شرقي الحديدة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:41 م
صدى البلد
أ ش أ
تصدت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم /الثلاثاء/، لهجوم من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحديدة غربي البلاد.
ووفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) فقد هاجمت مليشيا الحوثي بأعداد كبيرة من عناصرها، مواقع تمركز قوات الجيش، في منطقة كيلو 16 بالأطراف الشرقية لمدينة الحديدة، إلا أن قوات الجيش نجحت في إحباط الهجوم، وأجبرت عناصر المليشيا على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها

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