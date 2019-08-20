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أخبار العالم

وزير المالية الأرجنتيني الجديد يتعهد بضمان استقرار العملة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:41 م
صدى البلد
أ ش أ
تعهد وزير المالية الأرجنتيني الجديد هيرنان لاكونزا اليوم /الثلاثاء/ بالقيام بكل ما في وسعه لضمان استقرار عملة البلاد (البيزو) بعد هبوطها الكبير مؤخرا.

وأكد لاكونزا -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن الحكومة ستوفي التزاماتها أمام صندوق النقد الدولي والتي تعد شرطا لحصولها على قرض قياسي من الصندوق. 

يشار إلى أن لاكونزا تسلم المنصب رسميا اليوم بعد لقائه الرئيس مع ماوريسيو ماكري وذلك خلفا لوزير المالية السابق نيكولاس دوجوفن الذي استقال قبل أيام.

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