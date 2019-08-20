إصابة 3 أشخاص بينهم طفل بنيران ميليشيا الحوثي بالحديدة اليمنية

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل، اليوم /الثلاثاء/ بنيران ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن مصادر محلية قولها إن "ميليشيا الحوثي استهدفت بالأسلحة الرشاشة، الأحياء السكنية في مديرية حيس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من بينهم طفل"، مشيرة إلى أن الإصابات بليغة وتم إسعافها إلى المستشفى الميداني في المديرية.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن مصادر محلية قولها إن "ميليشيا الحوثي استهدفت بالأسلحة الرشاشة، الأحياء السكنية في مديرية حيس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من بينهم طفل"، مشيرة إلى أن الإصابات بليغة وتم إسعافها إلى المستشفى الميداني في المديرية.