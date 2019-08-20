نجم الأهلي السابق: هذه المدرسة هى الأنسب للقلعة الحمراء.. وجوزيه لن يعود

قال ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن مارتن لاسارتي المدير الفني الأسبق لنادي الأهلي لم يقم بتقديم كافة المتطلبات التي كان ينتظرها مجلس الإدارة وجماهير القلعة الحمراء.



وأضاف ياسر ريان، في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم اسبورت"، أن مارتن لاسارتي يتحمل معظم الهزائم التي تلقاها النادي الأهلي ومعه لاعبى الفريق.



وأوضح نجم الأهلي السابق، أنه من الصعب عودة مانويل جوزيه لتولي النادي قيادة الفريق من جديد معلقا: "يكتفي بما قدمه مع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية".



وتابع: "أرشح المدرسة الألمانية لقيادة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة"، موضحا أن النادي الأهلي لا يستمر في تلقي الهزائم باستمرار وطبيعة القلعة الحمراء هي تحقيق النتائج والبطولات.

