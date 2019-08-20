سفير مصر لـ رئيسة برلمان موزمبيق: القاهرة تدعم الاستقرار والازدهار فى بلادكم

التقى السفير حاتم الألفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى موزمبيق، Veronica Macamo رئيسة البرلمان الموزمبيقي، حيث تم تناول مسار العلاقات المتميزة بين البلدين منذ حرب استقلال موزمبيق، والتي تُوجت بالزيارة التي قام بها رئيس جمهورية موزمبيق إلى القاهرة في الفترة من ٢١-٢٣ يونيو ٢٠١٩.



وتطرق الألفي إلى سُبل تعزيز تلك العلاقات، وخاصةً على الصعيد البرلماني، مُستعرضًا تطور الحياة البرلمانية في مصر، وما تضمنه الدستور المصري وتعديلاته الأخيرة في هذا الشأن.



قدم السفير الألفي التهنئة بمناسبة إبرام اتفاق السلام النهائي والمصالحة بين الحكومة والمعارضة، مؤكدًا على دعم مصر لموزمبيق في مساعيها لتحقيق الاستقرار والازدهار.



كما أعرب مُجددًا عن تعازي الحكومة المصرية في ضحايا الأعاصير التي ضربت موزمبيق خلال شهريّ مارس وأبريل الماضيين، وأكد مساندة موزمبيق في محنتها.



من جانبها أشادت رئيسة البرلمان الموزمبيقي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وبدعم مصر المستمر لبلادها منذ حرب الاستقلال حتى الآن، خاصةً فيما يتعلق بالتعاون في مجالات الزراعة والصحة والسياحة وغيرها، حيث أعربت عن تطلعها لتعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين.