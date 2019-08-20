الرقابة على الصادرات: إصدار 27.9 ألف شهادة منشأ خلال يوليو الماضى

أعلن اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، عن نجاح الهيئة في إصدار 27.9 ألف شهادة منشأ خلال يوليو الماضي، في اتفاقيات الاعفاءات والمزايا الجمركية التي أبرمتها مصر مع دول الجوار العربي و الافريقي والأوربي والكوميسا.



قال بيان صادر عن الهيئة اليوم، إنها تحققت من منشأ لـ 89 شهادة صادرة عن يوليو الماضي، موضحة أنه جار متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وكل من (تونس- الأردن- الكويت- السعودية- لبنان- السودان-البحرين) فى مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.



وقامت الهيئة أيضا بإصدار 198.52 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من 2019 طبقا لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى؛ لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتى تمنح للصادرات المصرية، وكانت هذه الشهادات ما بين شعار جامعة الدول العربية، واتفاق ثنائي، كوميسا،(MERCSOUR) ،(EUR1)، (FORM-A)، وغيرها.