ظريف للسعودية: إذا كنت أنا «مجرفة».. سنرسل إليكم قاسم سليماني للحوار

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال تواجده في السويد إن إيران بعثت رسالة إلى المملكة العربية السعودية من خلال دولة الكويت.



وبحسب قناة "دويتشه فيله" الألمانية، قال ظريف إنه عندما كان في الكويت أخبر المسئولين بأنه إذا كانت السعودية مستعدة لبدء الحوار "فنحن جاهزون".



وزعم ظريف أن الرياض لطالما كانت ترفض الحوار، وأن المسئولين الدبلوماسيين كانوا "يتحججون بأشياء غريبة" لعدم الدخول في مفاوضات، وكان من بينها أنه ليس مسئولا مهما بالدرجة المطلوبة، لذا فقد اقترح ظريف على الرياض الحديث مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس".



وقال ظريف: "عندما صرت وزيرا، تحدثت إلى السيد سليماني، واقترحت على وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل وأبديت استعدادنا للحديث عن اليمن والبحرين والعراق وسوريا ولبنان".



وأضاف ظريف أنه بعث رسالة بالاقتراح نفسه وقلت: إذا كنت تعتقد أنني مجرفة كبيرة كما تقول، فإن السيد سليماني سيتحدث معك".



ويشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية وصفت ظريف بـ"المجرفة الكبرى" للنظام الإيراني، أي إنه أداة نظام الملالي لتحسين صورته وتنفيذ جرائمه.



وتابع ظريف:"رد السيد الفيصل على رسالتي قائلا: العالم العربي ليس له علاقة بك".

