استمرار منافسات الدورة الرياضية للمصالح الحكومية في كرة القدم بـ بني سويف

تستمر منافسات الدورة الرياضية للمصالح الحكومية في خماسي كرة القدم، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة ببني سويف تحت رعاية المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، والتي انطلقت في أولي فعالياتها الأحد الماضي وتستمر حتى نهاية أغسطس الجاري ، ويشارك فيها فرق من الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والمديريات.



وصرح أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بأن الدورة تم تنظيمها تنفيذا لتكليفات محافظ بني سويف بتنفيذ خطة متكاملة لتعظيم دور قطاع الشباب والرياضة في الارتقاء بالمنظومة ودعم الأنشطة الرياضية والثقافية ، حيث تمتد على مدار أسبوعين كاملين،وبدأت بالمباراة الافتتاحية التي تغلب فيها فريق مديرية الشباب والرياضة على فريق مياه الشرب والصرف الصحي بهدفين للا شيء، فيما جمعت المباراة الثانية بين فريقي الضرائب العامة والتضامن الاجتماعي وانتهت بالتعادل السلبي، في حين فاز البريد في المباراة الثالثة على التموين بـ 6 أهداف نظيفة، وفي المباراة الرابعة تغلبت التربية والتعليم على الضرائب العقارية بنتيجة 6 /0 .



ويشارك في الدورة اللاعبون سن 35 فما فوق بعدد 7 لاعبين و3 لاعبين تحت 35 ، ويشترط تقديم بطاقة الرقم القومي للعب في الدورة وأن يكون موضحا بها اسم المصلحة أو الجهة الحكومية التي يعمل بها ، ويتم دفع 250 جنيها رسوم اشتراك عن طريق الدفع الإليكتروني أو نقدا لخزينة مديرية الشباب والرياضة بموجب إيصال توريد.



وبالنسبة للشروط الفنية تقام الأدوار التمهيدية للدورة بنظام دوري من دور واحد ، فيما تقام التصفيات بنظام خروج المغلوب ، حيث يتكون الفريق من 10 لاعبين منهم 5 أساسي و5 احتياطي وإداري، ولا يسمح باللعب بدون حذاء رياضي، وزمن المباراة 20 دقيقة على شوطين.