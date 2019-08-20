بنسبة 96.88%.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية بفلسطين

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالمعاهد الأزهرية في فلسطين للعام الدراسي 2018/2019.



وبلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الثاني لمعاهد فلسطين 96.88%، وعقب اعتماد النتيجة تقدم وكيل الأزهر بالتهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية.



وكان وكيل الأزهر قد اعتمد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية في فلسطين بنسبة نجاح 81.6%.