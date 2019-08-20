ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنسبة 96.88%.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية بفلسطين

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:54 م
اعتماد نتيجة الدور
اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية بفلسطين
محمد شحتة
أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالمعاهد الأزهرية في فلسطين للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الثاني لمعاهد فلسطين 96.88%، وعقب اعتماد النتيجة تقدم وكيل الأزهر بالتهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية.

وكان وكيل الأزهر قد اعتمد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية في فلسطين بنسبة نجاح 81.6%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019.. اعرف نتيجتك الآن

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2019

اعرف نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2019

بـ رقم الجلوس .. اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري

برقم الجلوس .. اعرف نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقدم دليل براءة جهاد جريشة من تهمة ظلم الاهلى.. ميتشو يكشف جهازه المعاون

احذر.. الحلاوة الطحينية البيضاء فيها سم قاتل

رغبة مسجلة.. كيف انتصر الزمالك على الاهلى فى صفقة هداف كأس العالم ؟

لقطات تحبس الأنفاس.. مرشد سفاري يواجه عشيرة من الأسود المفترسة

حسام البدرى غير مناسب.. محمد صلاح يكشف عن مواصفات مدرب المنتخب الجديد

فهمت حاجات مهمة داخل الأهلي .. رسالة وداع مؤثرة من ناصر ماهر بعد انضمامه لـ سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض ملفت... يسرا اللوزى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

غريبة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات ديمى لوفاتو فى عيد ميلادها

شاهد مرسيدس S-Class الجديدة للمرة الأولى بتقنية الـ 3D