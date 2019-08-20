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ديني

مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:59 م
مرصد الأزهر: يدين
مرصد الأزهر: يدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو
محمد شحتة
أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون مجهولون على وحدة أمنية عسكرية بـــــــ بوركينا فاسو والذي أودى بحياة عشرين جنديًا على الأقل وإصابة آخرين.

وأعلنت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو، أن الهجوم وقع على الوحدة الأمنية وهي في طريقها إلى منطقة " كودجو" بإقليم «سوم» شمال البلاد، كما ذكر البيان أن هناك عملية بحث جوي وبري واسعة النطاق لتتبع هؤلاء المهاجمين والقضاء عليهم.

وأكد المرصد، أن مثل هذه الجرائم الإرهابية التى تستهدف رجال الأمن من الجيش والشرطة وتروع الآمنين تدل على تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الرحمة والإنسانية، وتتنافى مع كل الشرائع الدينية والمواثيق الدولية.

كما تقدم المرصد بخالص العزاء والمواساة لشعب بوركينا فاسو، وأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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