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محافظات

محافظ الفيوم: نقف بجانب المستثمرين ونعمل على تذليل العقبات أمامهم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:37 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مبنى مركز خدمات المستثمرين ومحطة المعالجة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، للوقوف علي ما تم إنجازه من أعمال بالمبنى، والتأكد من عمل محطة المعالجة ومدى كفاءتها، بحضور المهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والمهندسة هناء عوض مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمجمع خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار المقام علي مساحة 6000 م2، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بالمواعيد المقررة لتقديم خدماته للمستثمرين، كما عقد اجتماعًا للتأكيد على إنجاز كافة الأعمال حسب الجداول الزمنية المحددة.

وزار المحافظ خلال الجولة، محطة معالجة الصرف المقامة على مساحة 32 فدانًا وتخدم المنطقة الصناعية بمرحلتيها الأولى والثانية، للتأكد من كفاءتها، واستمع لشرح واف لطبيعة عملها مؤكدًا على تشغيلها بصورة كاملة.

وشدد المحافظ على أن المحافظة تقف بجانب المستثمرين وتذلل العقبات أمامهم كما تيسر الإجراءات أمام الراغبين في الاستثمار على أرض الفيوم، كما تعمل المحافظة جاهدة للوقوف علي مشكلات المصانع المتعثرة لوضع آليات لحلها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها مما سيوفر فرص عمل للشباب.
محافظ الفيوم: نقف بجانب المستثمرين ونعمل على تذليل العقبات أمامهم
محافظ الفيوم: نقف بجانب المستثمرين ونعمل على تذليل العقبات أمامهم
محافظ الفيوم: نقف بجانب المستثمرين ونعمل على تذليل العقبات أمامهم
محافظ الفيوم: نقف بجانب المستثمرين ونعمل على تذليل العقبات أمامهم
محافظ الفيوم: نقف بجانب المستثمرين ونعمل على تذليل العقبات أمامهم

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