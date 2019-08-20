محافظ الفيوم يتفقد مشروع تطوير بحيرة قارون "الحزام الآمن"

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتفقد مشروع تطوير بحيرة قارون "الحزام الآمن"، لمتابعة الأعمال التى يجري تنفيذها والوقوف على مدى تحسن مياه البحيرة، والتأكد من جدوى المشروع على أرض الواقع، رافقه خلال الجولة المهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان.



وأشار سعد أن أعمال تطوير وتطهير بحيرة قارون تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير كافة البحيرات على مستوى الدولة، موضحًا أن أعمال التطهير والتنمية مستمرة ببحيرة قارون للوصول إلى النتائج المرجوة وإعادة إحياء البحيرة لسابق عهدها، مؤكدًا علي ضرورة وضع أفضل الحلول لتحسين جودة المياه بالبحيرة .



كما تفقد المحافظ أعمال النظافة ورفع المخلفات من البحيرة، وأكد علي ضرورة تكثيف الأعمال، ومراجعة كافة المصارف الفرعية التى تصب بالبحيرة، وإحكام الرقابة على الأنشطة السياحية على ضفاف البحيرة وإلتزامها بالشروط الصحية والبيئية، مشيرًا أن معالجة مياه البحيرة من المصدر سيكون سببًا رئيسيًا فى عودة الثروة السمكية فى البحيرة إلى سابق عهدها الأمر الذي سيعود بالخير على الشعب الفيومى .