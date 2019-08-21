برلمانية: أتوقع وصول النمو الاقتصادي لـ 10%

قالت بسنت فهمي عضو مجلس النواب، إن مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية والتى توقعت صول نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، طبيعية، لافتة إلى أن العالم يعاني من ركود اقتصادي خطير وأنه سيزداد مستقبلا ولم يعد على أرضها فرصة للنمو أكثر من المستوى الذي وصلت إليه.





وقالت بسنت فهمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الاقتصاد المصري ينمو بسرعة، مضيفة بأن مصر مدخل أفريقي من أيام الفراعنة لما يتوفر فيها من البنية التحتية والطرق والموانئ والكهرباء.





وأضافت بسنت فهمي، أن فرص النمو في مصر واسعة بسبب السوق ومعدلات النمو قد تصل لأكثر من 10% بتنظيم أكثر ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أن اقتصاديات الدول الكبرى ستدخل في مرحلة الركود بسبب الأوضاع الحالية.





وتابعت بسنت فهمي :" العالم به 5000 شركة عابرة القارات و مصر أكثر دولة جاهزة لدخول هذه الشركات لمصر ويواجهنا تحديات نتصدى لها لمواجهة الفساد والاٍرهاب ومصر تقدر تنتج و تصدر والمنطقة بها ثروات كثيرة " .





وأِشارت بسنت فهمي ، إلى أن ما ذكرته مؤسسة هارفارد يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي، موضحة أنه لابد أن نستكمل هذا الإصلاح الاقتصادي ونواجه الفقر بمزيد من الاستثمارات للقضاء علي الفقر الموجود في الصعيد أو غيره من القرى الأخرى.





كانت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، أصدرت تقريرا أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم وتضمن التقرير عددا من المؤشرات نرصدها مفادها ان الاقتصاد المصري أكثر تنوعا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر "التركيبة الاقتصادية" وأن الدافع وراء ذلك التحسن للاقتصاد المصرى يتمثل فى تنوع صادراتها.





أوضح التقرير أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص، لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.





ووفق التقرير تشير التوقعات، إلى أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى عدد من الدول منها الصين وفيتنام إلى 6% سنويا.

و بحسب التقرير التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل فى "التركيبة الاقتصادية Economic complexity"، والتى تعكس مدى التنوع والتطور فى القدرات الإنتاجية المضمنة فى صادرات كل دولة.



