بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انفجار أنبوبة بوتاجاز بقنا

أصيب ٣ أشخاص بحروق متنوعه في انفجار أنبوبة بوتاجاز بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا.



تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بانفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل بمنطقة حاجر جبل قرية الترامسة، نتج عنه إصابة كل من: حسني خميس قابيل وهيب 36 عاما، و شقيقه محمد 35 عاما، و حسان 32 عامًا.



تم إخطار قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالى.



نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى قنا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعه.

