لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

ظهرت خلال الفترة الماضية باقة كبيرة من نجمات الوسط الفنى و المشاهير بمجموعة مختلفة و متنوعة من فساتين السهرة التى لفتت أنظار العديد من الفتيات و السيدات، وذلك خلال إحيائهن الحفلات الغنائية أو حضهورهن المناسبات العامة والخاصة.



وقد تميزت فساتين النجمات و المشاهير فى صيف 2019، بالتصميمات الراقية التى حملت أغلبها توقيع دور الأزياء و المصممين العالميين، بالإضافة إلى اختيار الأقمشة الفخامة ذات التطريزات الرائعة التى زادت من جمال الفساتين.



حرصت كل فنانة على اختيار التصميمات التى تتناسب مع قوامها و تبرز رشاقتها، بالإضافة إلى اختيار المجوهرات الملفتة التي منحت كل منهن إطلالة فخامة ومميزة.



فنعرض لكم فيما يلى أبرز فساتين السهرة على خطى النجمات فى صيف 2019.

