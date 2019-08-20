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لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:36 م
لو عندك فرح ... استوحي
لو عندك فرح ... استوحي اطلالتك من فساتين النجمات فى صيف 2019
هاجر هانئ
ظهرت خلال الفترة الماضية باقة كبيرة من نجمات الوسط الفنى و المشاهير بمجموعة مختلفة و متنوعة من فساتين السهرة التى لفتت أنظار العديد من الفتيات و السيدات، وذلك خلال إحيائهن الحفلات الغنائية أو حضهورهن المناسبات العامة والخاصة.

وقد تميزت فساتين النجمات و المشاهير فى صيف 2019، بالتصميمات الراقية التى حملت أغلبها توقيع دور الأزياء و المصممين العالميين، بالإضافة إلى اختيار الأقمشة الفخامة ذات التطريزات الرائعة التى زادت من جمال الفساتين.

حرصت كل فنانة على اختيار التصميمات التى تتناسب مع قوامها و تبرز رشاقتها، بالإضافة إلى اختيار المجوهرات الملفتة التي منحت كل منهن إطلالة فخامة ومميزة.

فنعرض لكم فيما يلى أبرز فساتين السهرة على خطى النجمات فى صيف 2019.
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019
لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

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لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

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