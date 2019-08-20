ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي: صندوق تكريم مصابي الحربية والأمنية يدعم أسر الشهداء والمصابين.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:34 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الإعلامي نشات الديهي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى باللواء سيد غالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم مصابي وشهداء العمليات الحربية والأمنية وتمت مناقشات عن وجود مقر جديد مخصص في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف نشأت الديهى مقدم برنامج بالورقة والقلم تمت المناقشات عن تشكيل المجلس وطريقة عمله وكيف يتم تفعيل أهداف إنشاء هذا المجلس لأن الشهداء وأسرهم والمصابين لن تنساهم الدولة المصرية.

وتابع نشأت الديهى: أن الصندوق الذي تم تشكيله برئاسة اللواء سيد غالي يكون مختصا بكل ما يهم أسر الشهداء والمصابين.

وأشار نشأت الديهى إلى أنه سوف يتم تكريم جميع الأسر وسيكون لهم دعم مقدم من الصندوق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكد أن مصر لا تنسى أبطالها.. السيسي يوجه بتفعيل صندوق تكريم المصابين والشهداء

السيسى يجتمع برئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الإرهابية..ويؤكد:الواجب الوطني يقتضي توفير التكريم اللائق لشهداء الوطن والمصابين وأسرهم..ومصر لا تنسى أبطالها

السيسى يوجه بالاستمرار فى تفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

ترشيحاتنا

بسبب عنف البشر .. 90 كلبا بين مسلوخ و مكسور في بيت ميرا .. فيديو

مرتضى منصور: جهاد جريشة لم يظلم الاهلى والدليل خماسية صن داونز

شكوك سابقة.. أول تعليق من مكرم محمد بعد القبض على أمين الأعلى للإعلام.. فيديو

عاشقة للموضة.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يستقبل منتخب الناشئين لكرة اليد الحاصل على كأس العالم

شاهد مرسيدس S-Class الجديدة للمرة الأولى بتقنية الـ 3D

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء

بفستان أبيض ملفت... يسرا اللوزى تتألق فى أحدث جلسة تصوير