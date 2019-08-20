الديهي: صندوق تكريم مصابي الحربية والأمنية يدعم أسر الشهداء والمصابين.. فيديو

أكد الإعلامي نشات الديهي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى باللواء سيد غالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم مصابي وشهداء العمليات الحربية والأمنية وتمت مناقشات عن وجود مقر جديد مخصص في العاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف نشأت الديهى مقدم برنامج بالورقة والقلم تمت المناقشات عن تشكيل المجلس وطريقة عمله وكيف يتم تفعيل أهداف إنشاء هذا المجلس لأن الشهداء وأسرهم والمصابين لن تنساهم الدولة المصرية.



وتابع نشأت الديهى: أن الصندوق الذي تم تشكيله برئاسة اللواء سيد غالي يكون مختصا بكل ما يهم أسر الشهداء والمصابين.



وأشار نشأت الديهى إلى أنه سوف يتم تكريم جميع الأسر وسيكون لهم دعم مقدم من الصندوق.