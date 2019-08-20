رئيس حى العمرانية: رفع 50 ألف طن قمامة خلال أقل من أسبوع .. فيديو

قال محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية، إنه تم رفع 50 ألف طن قمامة منذ يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أن هناك حملة موسعة لرفع تجمعات القمامة في حي العمرانية.



وأضاف نور الدين، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أماكن تجمعات القمامة، يتم تشجيرها، وزراعتها، بعد رفع أطنان القمامة، لترك رسالة إيجابية للمواطن.



وأوضح رئيس حي العمرانية، أن هناك خطة تم وضعها مع 6 شركات مسؤولة عن جمع القمامة في حي العمرانية، مشيرا إلى أن هناك أماكن بعينها تتجمع فيها القمامة، وليست كل المناطق بالحي.