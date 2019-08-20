الصادرات والواردات تفرج عن 129.6 ألف رسالة بوزن 25.041 مليون طن في 6 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن نجاح معامل الهيئة في فحص 131.836 رسالة معمليا خلال النصف الأول من العام الجاري"2019 "، بوزن25.2 مليون طن.



قالت الهيئة في بيان لها اليوم، إنه تم قبول 129.6 ألف رسالة، بوزن 25.041 مليون طن ورفض 2263 رسالة بوزن 148.3ألف طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.



أضافت الهيئة عن فحص 82.241 ألف رسالة صناعية، بوزن 5.101 مليون طن، منها قبول 81.4 ألف رسالة وزنها 5.1 مليون طن، كانت أهمها " سيارات وقطع غيارها، ملابس، أدوات مائدة"، ورفض 855 رسالة بإجمالي وزن 5.4 طن عبارة عن " الشنط والمحافظ والأحذية ، الفلاتر، أدوات كهربائية".



وقامت الهيئة بفحص 49.595 ألف رسالة غذائية، بإجمالي وزن 20.1 مليون طن، تم قبول 48.2 ألف رسالة بوزن 19.95 مليون طن، وكانت عبارة عن "حبوب، ولحوم، وأسماك، وزيوت ودهون نباتية".



كما تم رفض 1408 رسائل، بإجمالي وزن 142.904 ألف طن عبارة عن "تفاح، سمك هارنج، إضافات أعلاف، رقائق ذرة، كبدة وكلاوي مجمدة، سكر بنى، جبن أنواع، بابريكا، عطور، زبدة فول سوداني، عنب طازج، مستحضرات تجميل، لوز بقشره، حلوى جافة، مربى، كاليماري، تين مجفف، عنب طازج، أرز بسمتي، شيكولاتة".

