يقف على يديه أثناء قيادة الموتوسيكل على الطريق.. لهذا السبب.. فيديو

نشر الحساب الرسمية لقناة فوكس نيوز مقطع فيديو صادما، كان قد تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، يظهر دراجا بريطانيا سجل رقما قياسيا جديدا.



نجح الدراج البريطانى ماركو جورج البالغ من العمر 30 عامًا فى تحطيم رقم قياسى سابق، وتسجيل آخر جديد فى موسوعة جينيس العالمية، بعدما قاد دراجته النارية على يديه.



وبلغت سرعة ماكرو على دراجته 123 كيلومترًا في الساعة، من أجل الوصول لأقصى سرعة حتى الآن فى الاستعراض بالدراجة النارية خاصته، وبالفعل نجح فى ذلك.



يذكر أن التجربة جرت على طريق مطار إلفينجتون الواقع فى شمال يوركشاير البريطانية، أما آخر رقم قياسى كان بسرعة 49 كيلومترًا في الساعة.



يمكنك مشاهدة الفيديو من هنا

https://www.facebook.com/FoxNews/videos/479750919254049/