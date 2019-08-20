تعرف على الطرق الصحيحة لتسخين السيارة فى الصباح

اختلف الكثير فى موضوع تسخين السيارة قبل التحرك صباحا لأنها تكون باردة تماما، وهل التحرك بها سريعا خطأ أم صحيح وما الفرق فى تسخين السيارات الحديثة والقديمة .



ويقدم صدى البلد حقيقة المدة الصحيحة لتسخين محرك السيارة قبل الانطلاق صباحا.



- السيارات الحديثة التي تعمل بنظام حقن الوقود جميعها لا تحتاج التسخين أبدا أما السيارات التي تحتاج للتسخين هي السيارات التي تعمل بالكربيراتير , حيث كان أهم عيوبها أنها لا توزع الوقود بشكل جيد على جميع الأسطوانات وصعوبة تشغيل المحرك والأجواء باردة.



- السيارات الحديثة حتى وان طال توقفها لعدة أيام , فإنها تعمل بسهولة تامة لأنها تحتوي على علبة صغيرة تسمى مخزن الضغط فهي تساعد المحرك على الاشتغال بشكل سريع ولا تحتاج الى تسخين أبدا هذا في ما يخص الوقود .



أما عن دورة التزييت في المحرك فتختلف المدة التي تستغرقها كل سيارة، ففي السيارات الحديثة لا تتعدى هذه المدة 10 ثوان أي بعد إطفاء جميع لمبات التابلوه عندها يمكنك التحرك بالسيارة مباشرة .