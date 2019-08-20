بالحياة والموت والضحك.. هكذا يحارب المصريون التغيرات المناخية.. فيديو

نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا جاء فيه أن مصر تتجه الآن إلى استخدام المسرح الاجتماعي بهدف نشر التوعية بين الفلاحين وتعليمهم كيفية مواجهة التغيرات المناخية وادخار المياه والتأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة.



ورصد تقريرها أحد تلك العروض، قائلة: إن المزارعين المصريين احتشدوا بالقرب من مدينة الأقصر الأثرية في مسرح مفتوح لمشاهدة عرض مسرحي عن تغير المناخ، على الرغم من أن أحداثه تدور حول الحياة والموت.



وسردت مشهدا من العرض، حيث قام أحد الممثلين الذي يؤدي دور فلاح الذي يعرف أن صديقه يمتلك ضعف محصوله من القمح قائلا: "ما هو سرك؟" فيرد الآخر قائلا: "إنني أتكيف مع التغيرات المناخية" مستخدما المصطلح العربي لكلمة "climate change"، فيتعجب الأول ساخرا: "الملوخية ؟!" محاولا إضحاك الناس عن طريق استخدام اسم حساء الملوخية.



وقالت الوكالة إن الفرقة تقوم بحملة مسرحية حكومية لمواجهة أزمة الموجة الحارة التي ضربت البلاد منذ تسع سنوات ،والتي تسببت في تدمير محصول القمح، الذي يعد محصولا أساسيا بالنسبة لمائة مليون مواطن، وتقوم هذه الفرقة بتشجيع الفلاحين علي التعاون لتحويل مخزوناتهم الضئيلة إلي إنتاج كبير، عبر استخدام أساليب حديثة في الري والزراعة، تتناسب مع التغير المناخي والطقس الحار في جنوب البلاد.



وأشارت إلى أن الاحتباس الحراري يعد مشكلة ضخمة تواجه مصر، التي تمثل الزراعة فيها نحو 28% من إجمالي الوظائف، حيث قال برنامج الأغذية العالمي، الذي يمول هذه الحملة إن التغير المناخي يهدد بنقص في المنتجات الغذائية بنسبة 30% بحلول عام 2050 .



وأكد علي حزين، المسئول عن التنمية الريفية ومشاريع المعونة الغذائية بوزارة الزراعة أن جرس الإنذار لتغير المناخ كان قد دق بالفعل أثناء الموجة الحارة التي ضربت البلاد عام 2010 وتسببت في تدمير محصول القمح .



وفي أحد العروض بقرية البغدادي بالقرب من الأقصر، كانت المسرحية تروي قصة مزارع رفض أن يتعاون مع زملائه لمواجهة التغير المناخي أو أن يساهم معهم في إنشاء محطة ري يستفيد منها الجميع، ولكن عندما واجه الموت بعد أن قام ثعبان بلدغه أدرك أنه يفكر بطريقة خاطئة.



وأضافت الوكالة أن الفرقة تتنقل بين حوالي 50 قرية في صعيد مصر، وتصاغ المسرحيات بلهجة شعبية تتناسب مع طبيعة المجتمع ،ووفقا لما قاله عثمان الشيخ رئيس المبادرة، فقد واجهتهم بعض الصعوبات في البداية، حيث قام أحد المزارعين في أحد الاجتماعات المبكرة بسؤالهم: "واحنا هنغير طقس ربنا ازاي؟!" .



واستدرك قائلا:"لكن نتائج هذا المشروع باتت ملموسة بالفعل في قرى مثل قرية البغدادي،حيث يتعلم المزارعين كيفية الحفاظ علي المياه ويشجعهم المشروع علي إزالة الحواجز والحوائط التي تفصل أرض كل منهم عن أرض الآخر. كما استُبدلت مضخات المياه التي تعمل بالديزل بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية، والتي تكون أقل كلفة،ويتم كذلك تحذير المزارعين من تغير المناخ عن طريق أحد الجوامع المحلية أو عن طريق تطبيق علي الهواتف الذكية".



وحسبما أفاد الشيخ، فقد ارتفع إنتاج القمح من 30% إلي 40% ،كما ارتفع إنتاج قصب السكر من 25% إلي 30% في حين انخفض استهلاك المياه بنسبة تقرب من 30% ،ويأمل البرنامج التوسع في خمس قرى أخرى في الجنوب مع زيادة التمويل.



وأضاف الشيخ أنه يمكننا الآن سؤال أي طفل صغير عن ماهية التغير المناخي وسوف يعرف الإجابة، ومن ضمن النماذج السيدة هدى نجوى أرملة، تعول ثلاثة فتيات، والتي بدأت في تربية البط والماعز بعد أن علمت بأمر القروض الصغيرة خلال عرض مسرحي قبل عامين، وقالت خلال حضورها العرض الأخير إنها أصبحت قادرة الآن علي أن تعول أسرتها ماديا، ولكنها جائت إلي العرض "للضحك ليس أكثر".



كما قال المزارع علي مرتضي الذي عاش تجربة الموجة الحارة عام 2010، إن المشروع ساعده في مضاعفة محصوله من القمح، كما أضاف أن العالم أجمع يظن أن التغير المناخي واحد من أسوأ سيناريوهات المستقبل، ولكننا قادرون علي التعايش معه الآن.

