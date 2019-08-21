العملات الافتراضية.. برلماني: سلاح يستخدمه الإرهاب لتنظيم عمليات مشبوهة

قال محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن العملات الافتراضية تعتبر خارج الإطار القانوني لأنها غير معترف بها من جانب البنوك المركزية في أغلب الدول.





وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه العملات إلى الآن لم يتم تقنين أوضاعها وغير معترف بها على مستوى العالم، مؤكدًا على أن ذلك يجعلها سلاح يستخدمه الإرهاب في تنظيم عمليات مشبوهة.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن بعض الدول بدأت في إجراءات فردية تقنينها ولكن الاعتراف الحقيقي بها من جانب البنوك المركزية لم يصدر حتى الآن بسبب عدم وجود غطاء والقيمة تبادلية لها.





وكانت الدكتورة دلال محمود مدير برنامج الأمن بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، قد قالت إن العملات الافتراضية لا يمكن اعتبارها شراً، ولكن قد يساء استخدامها، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تسعى لتوظيف إمكانياتها لمراقبة العمليات المشبوهة للعملات الافتراضية، خاصة أن هناك إدراكا من الدول لأن هناك تحدياً كبيرًا لسلطاتها.





وأضافت دلال محمود، في حوارها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه ليس كل ما يتم من إجراءات يتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن فرنسا أجرت تجربة جيدة حول دراسة كيفية تقنين العمل بالعملات الافتراضية، مؤكدة أن فرنسا إذا نجحت في ذلك فيمكن اتباع هذه الطريقة للتعامل بها دوليا.





وأوضحت مدير برنامج الأمن بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، أن إحدى الدول الإقليمية بدأت في طرح عملات افتراضية، وطرحت العملة الواحدة مقابل جرام من الذهب، مشيرة إلى أن هذه التجربة لم تلقى أي رواج، مؤكدة أنه للترويج إلى أي عملة فيجب أن يكون لها مستهلكين.



