152 مليون جنيه المستهدف من تقنين وضع اليد بمحافظة البحر الأحمر

قال اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إنه جار العمل فى ملف تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، على قدم وساق بالتنسيق مع مجالس المدن المختلفة بالمحافظة.



وأضاف سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن المستهدف من تقنين وضع اليد بمحافظة البحر الأحمر 152 مليون جنيه، تم تحصيل قرابة 47 مليون جنيه منها كدفعة أولى لطلبات التقنين بالمدن المختلفة، وأن تقنين وضع اليد سيتم دفع المبالغ على 3 دفعات، موضحًا أنه سيتم التحصيل كاش فى التصالحات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

