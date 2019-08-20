رئيس حى غرب شبرا الخيمة: نستعد لتنفيذ دورة ريادة أعمال للسيدات .. فيديو

قالت نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إن أبرز توجيهات وزير التنمية المحلية، تتمثل في نظافة الحي، والتي كانت تشكل عائقا، مشيرة إلى أن الحي يقوم برفع مخلفات القمامة، وهناك جمع مخلفات في التجمعات السكنية.



وأضافت "العشيري"، في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الحي نجح بالتعاون مع المواطنين، في تدشين مبادرات لتولي مجموعة من الشباب مسؤولية الحفاظ على نظافة الشوارع.



وأوضحت رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أن الحي يوفر سيارات للجمع المنزلي، مشيرة إلى أنه يتم التجهيز لدورة ريادة أعمال للسيدات لإقامة مشروعات صغيرة.



