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منوعات

تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:25 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مجموعة من الصور تظهر بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي فى أول ظهور رسمى لها، بعد خضوعها لعملية تجميلية سرية منذ فترة، الأمر الذي كلفها الاختفاء عن معظم المناسبات.

وكشفت تقارير إخبارية عن خضوع بريجيت لعملية جراحية تجميلية استمرت لأكثر من 3 ساعات بأحد المستشفيات الخاصة فى شهر يوليو الماضى، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكانت نتائج العملية الجراحية التجميلية لسيدة فرنسا الأولى البالغة من العمر 66 عامًا ناجحة تماما، وبدت بوجه متألق للغاية.

وكان الظهور الأخير لها بصحبة زوجها ايمانويل ماكرون البالغ من العمر 41 عامًا فى اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة مرسيليا الفرنسية.
تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور
تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور
تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور
تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور
تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور
تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور
تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور
تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور
تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور
تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور
تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور
تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور
تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور

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