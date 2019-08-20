مدرب الأهلي يطمئن على رمضان صبحى

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع رمضان صبحي وخالد محمود، طبيب الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان التي تقام مساء الجمعة المقبل في إياب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.



وحرص «يوسف» على الحديث مع طبيب الفريق للاطمئنان على حالة رمضان صبحي، قبل انتظامه في مران الفريق.



وانتظم اليوم مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة بيراميدز الأخيرة بالكأس في المران الجماعي، بعد أداء مران استشفائي، أمس، للتخلص من الإجهاد العضلي.



