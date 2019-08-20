مران خططي وبدني للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة اطلع برّه

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تدريبات الكرة، والجُمل الفنية في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، التي تقام مساء الجمعة المقبل في إياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.



وانطلق مران الفريق، اليوم، بمحاضرة نظرية من محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، مع اللاعبين داخل ملعب التتش، ثم خاض الفريق فقرة بدنية.



وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وركّز على الجانب الخططي بعد اكتمال صفوف الفريق بمشاركة المجموعة التي أدت تدريبات استشفائية، أمس.





