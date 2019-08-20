فرحتوا مصر.. أحمد موسى: فارق كبير بين أبطال اليد ومنتخب كرة القدم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم أبنائه أبطال كرة اليد الناشئين، مؤكدا: "هم دول الرجالة اللي شرفوا مصر، متشكرين ليكم فرحتوا مصر".



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن تكريم الرئيس للاعبين هو رسالة مهمة لأي شخص يرفع اسم مصر وعلم بلاده.



وأكد أن هناك فرقا كبيرا بين الرجال الذين كرمهم الرئيس اليوم، وبين من خرجوا من البطولة، قائلا: "لاعبو منتخب كرة القدم عندما يشاهدون هذا المشهد فعليهم البكاء، فلم يكونوا على قدر المسؤولية".



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه لا أحد يتوقع حصد ناشئين كرة اليد لبطولة كأس العالم، مشيرا إلى أن كرة اليد في مصر حصلت على دعم رئاسي، وتذليل العوائق أمام جميع منتخبات كرة اليد المصرية.