كريستيانو رونالدو يدفع 340 ألف دولار لإسكات فتاة الاغتصاب

كشفت قناة "CNN" الأمريكية أن محامي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قام بدفع 375 ألف دولار للفتاة التي اتهمت نجم يوفنتوس باغتصابها في عام 2009.



من ناحيته دافع اللاعب عن نفسه بأن اللقاء بينهما عام 2009 كان بالتراضي بين الطرفين.



وحسب ما أكده التقرير أن الاتفاق تم في سرية بين الطرفين واتفق الطرفان على عدم التحدث لوسائل الإعلام عن هذه القضية مرة أخرى.



وكانت مايورجا، قد تقدمت في سبتمبر 2018، بشكوى في مدينة لاس فيجاس، اتهمت فيها النجم البرتغالي باغتصابها ليلة 12 يونيو 2009، في أحد فنادق.

