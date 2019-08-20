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شاهد.. ملك الأردن ينشر صورة هدية ابنته على تويتر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:22 م
الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
كريم جمال
نشر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صورة على حسابه الرسمى بموقع التغريدات القصيرة الشهير تويتر، يظهر فيه الهدية التى تلقاها من اينته ياقوت.

وتبين أن الهدية عبارة عن لوحة فنية رسمتها له ابنته، فقرر شكرها عبر تويتر، قائلًا : "ابنتي العزيزة ياقوت الطراونة، وصلتني هديتك الجميلة التي تعكس إبداعك وتفانيك في عمل ما تحبين".

وأضاف عبد الله الثانى: "علمت أنك أمضيت شهورا طويلة ترسمين هذه اللوحة الزاخرة بالتفاصيل المميزة، واصلي بنيتي مسيرتك بعزم واجتهاد، ولك مني كل التقدير والدعم".

وانهالت التعليقات على الحساب الرسمى بالعاهل الأردنى، لتسجيل إعجابهم بهدية الإبنة لأبيها، ومشاعره النبيلة تجاه عائلته التى تضح من حين لأخر.



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