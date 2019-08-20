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رياضة

كأس الملك محمد السادس .. الوصل يهزم الهلال السودانى ويضع قدما في دور الـ 16

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:23 م
جانب من المباراة
جانب من المباراة
أحمد هاني
حقق فريق الوصل الإماراتي فوزا على الهلال السوداني بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات دور الـ32، من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

وتقدم الوصل في الدقيقة 29 عن طريق لاعبه البرازيلي فابيو دا ليما، قبل أن يعزز علي صالح تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 80.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب في ملعب "الخرطوم" معقل الفريق السودان في العاصمة الخرطوم، يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.

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