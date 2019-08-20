كأس الملك محمد السادس .. الوصل يهزم الهلال السودانى ويضع قدما في دور الـ 16

حقق فريق الوصل الإماراتي فوزا على الهلال السوداني بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات دور الـ32، من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".



وتقدم الوصل في الدقيقة 29 عن طريق لاعبه البرازيلي فابيو دا ليما، قبل أن يعزز علي صالح تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 80.



وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب في ملعب "الخرطوم" معقل الفريق السودان في العاصمة الخرطوم، يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.