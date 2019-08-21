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برلمان

برلمانية: ظاهرة ديلفري الأدوية أدت إلى فوضى في الصيدليات

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:02 ص
صيدليات
صيدليات
عبد الرحمن سرحان
أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أن الصيدليات أصبحت تواجه فوضى كبيرة، سواء فيما يتعلق بالعاملين بها، من غير خريجي كليات الصيدلة، أو من صرف أدوية دون وصفة طبية وبناءً على وصف الصيدلي، فضلًا عن خروج ظاهرة "ديليفري الأدوية".

وقالت لـ "صدى البلد"،: إن قانون الصيدلة الذي خطت اللجنة شوطًا كبيرًا فيه إلى الآن، سوف يحظر هذه الأفعال، التي تضع حياة المواطنين موضع خطر دائمًا.

وأشارت وكيل لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستعمل من خلال القانون الجديد، على وقف هذه الفوضى المنتشرة في الصيدليات.

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