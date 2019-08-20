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شاهد.. ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة جديدة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:26 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة ياسمين صبري على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ياسمين صبري في كامل أناقتها مرتدية جاكيت كلاسيك أحمر وفستان منقوش بالورد، واكتفت بوضع الجاكت علي كتفيها دون ارتدائه، حيث نالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي ياسمين صبري. 

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى.

مسلسل حكايتى ضم أيضا تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصرى، وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.
شاهد.. ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة جديدة

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