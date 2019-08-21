مشروع دراجة لكل طالب.. تشكيل لجان لدراسة تطبيقها بالجامعات.. الاعتماد على الأيادي المصرية في صناعتها.. منحها مكافأة للطلبة المميزين.. وتطبيق خاص على الهاتف لاستخدامها

الاتحاد الرياضي:

أول اجتماع لرؤساء لجان دراجة لكل طالب بالجامعات.. الخميس

الاستخدام من خلال تطبيق خاص علي التليفون المحمول

الدراجات ستكون مكافأة التميز بالأنشطة الرياضية





تعد الدراجة صديقة للبيئة، وتحافظ على صحة الأشخاص، فهي مثالية للحياة النظيفة، ولذلك كشفت وزارة التعليم والبحث العلمى عن مبادرتها "دراجة لكل طالب" لتشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الرياضة والحد من التلوث ورفع كفاءتهم من الناحيتين الصحية والرياضية.





قال الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، قال إنه تم تشكيل لجنة متخصصة في كل جامعة، لتنفيذ المشروع القومي للدراجات، "دراجة لكل طالب"، بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وسيتم عقد أول إجتماع تنسيقي لرؤساء اللجان يوم الخميس المقبل.





وأشار "حسانين" إلى أن كل جامعة قامت بتشكيل اللجنة الخاصة بها بقرار من رئيس الجامعة، موضحًا أن اقتناء الدراجات اختياري سواء للطلاب أو العاملين أو أعضاء هيئة التدريس، لذا لن يتم تحديد عدد الدراجات التي سيتم توزيعها.





وتابع: أن الدراجات ستكون مكافأة كل طالب متميز في الانشطة بشكل عام وبشكل خاص في الرياضة، مشيرًا إلى أنه سيتم تيسير تنظيم عمليات الاستخدام من خلال تطبيق خاص علي التليفون المحمول (Mobil Application ) وسيتم الانتهاء من تصميمه لمتابعة الاستخدام بصفة مستمرة.





وأكد أن تطبيق المشروع داخل الجامعات كمرحلة أولي، سيرتبط ببدء التنفيذ واستكمال استعدادات الجامعات لتطبيق المشروع وتوفير الخدمات اللوجستية من مواقف وممرات ومسارات داخل الجامعات، وكذلك تجهيز مراكز الصيانة وآلياتها داخل الحرم الجامعي.





وأوضح الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ضوابط تنفيذ مشروع دراجة لكل طالب بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات علية، بأن حرية اختيار الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين اقتناء الدراجة وفق الحاجة والاهتمام، حيث تعد المشاركه في المشروع لجميع الفئات اختيارية وليست إجبارية، على أن يبدأ تطبيق المشروع داخل الجامعات كمرحلة أولي، ويرتبط بدء التنفيذ باستكمال استعدادات الجامعات لتطبيق المشروع وتوفير الخدمات اللوجستية من مواقف وممرات ومسارات داخل الجامعات. وكذلك تجهيز مراكز الصيانة وآلياتها داخل الحرم الجامعي.





كما تتضمن الضوابط تنفيذ المشروع خارج الحرم الجامعى سيكون فى مراحل لاحقة بجامعات تقع في مدن تسمح بإمكانية الممارسة خارج الجامعة مثل جامعات أسوان، وجنوب الوادي، وقناة السويس، والسويس، والعريش، ومرسي مطروح، والوادي الجديد، وذلك بعد التنسيق الكامل مع السادة المحافظين وكافة الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان توافر كافة اعتبارات الآمان المطلوبة، بجانب تيسير تنظيم عمليات الاستخدام من خلال تطبيق خاص علي التليفون المحمول (Mobil Application ) و تم الانتهاء من تصميمه لمتابعة الاستخدام بصفة مستمرة.





كما يجب أن يعتمد تنفيذ المشروع بالجامعات على دراجة مصرية الصنع ستكون متاحة بالسوق المصري خلال فترة وجيزه قادمة بسعر مناسب، ويعقد مسئولو الاتحاد اجتماعا آخر خلال الأسبوع القادم مع بعض البنوك الوطنية لدراسة سبل مشاركتها في تمويل المشروع، لتوفير التمويل اللازم للشراء من خلال قروض ميسرة للراغبين تسدد علي آجال طويلة وقليلة الفائدة، وكذلك الدخول كراعي رسمي للمشروع وضخ التمويل اللازم لشراء عدد كبير من الدراجات وتوزيعها علي الطلاب في صورة مكافآت وحوافز للتميز والابداع في كافة المجالات وعلي رأسها المجال الرياضي.



