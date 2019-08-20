حبس عصابة النصب علي معارض السيارات بحجة تخصيصها لخبراء أجانب وبيعها بأوراق مزيفة

أمرت نيابة الهرم بحبس عصابة النصب على أصحاب معارض السيارات 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد قيامهم بتأجير عدد من السيارات الفارهة بحجة تخصيصها لخبراء أجانب ثم بيعها بأوراق مزيفة لآخرين.



وكشفت التحقيقات أن المتهمون وعددهم 5 نفذوا عدد من الجرائم بنطاق دائرة قسم شرطة الهرم حيث نجحت إدارة مكافحة سرقة السيارات في رصد نشاط العصابة وأشارت التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أن العصابة يتزعمها سيدة حاصلة على بكالوريوس سبق اتهامها فى 38 قضية ومطلوب التنفيذ عليها فى 28 قضية ويعاونها مسجل شقى خطر، فنى إصلاح هواتف محمولة، صاحب مكتب خدمات، محكوم عليه فى قضية "تبديد"، عامل، سبق إتهامه فى قضية "سرقة".



وأنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث النصب على أصحاب معارض السيارات وقيام المتهمان الأولى والثانى بادعاء أنهما يمتلكان محجر ويستأجران السيارات الحديثة لمدد طويلة لمرافقة خبراء أجانب وعقب ذلك يقوم المتهمان الثالث والرابع بتزوير رخص وتوكيلات للسيارات المستولى عليها بإسم المتهم الخامس الذى يقوم بالاشتراك مع الأولى والثانى بإعادة بيعها لضحاياهم بأسواق السيارات.



نجحت قوة أمنية في ضبطهم بمنطقة الهرم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأرشدوا عن 6 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم ضبط السيارات وبمناقشة ح ائزيها قرروا عدم علمهم بأنها من متحصلات جرائم نصب.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبسهم علي ذمة التحقيقات.