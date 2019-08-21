الشهادات الدولية تتوالى في حق الاقتصاد المصري.. هارفارد تتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد بمتوسط 6.8%.. نواب: التقرير يؤكد نجاحات الإصلاح الاقتصادي

صناعة النواب: تقرير هارفارد للتنمية الدولية يؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي

برلماني: مؤسسة هارفارد قدمت شهادة لصالح الاقتصاد المصري

بسنت فهمي: أتوقع وصول النمو الاقتصادي لـ 10%





أصدرت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، تقريرا توقعت فيه نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم وتضمن التقرير عددا من المؤشرات نرصدها مفادها ان الاقتصاد المصري أكثر تنوعا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر "التركيبة الاقتصادية" و ان الدافع وراء ذلك التحسن للاقتصاد المصرى يتمثل فى تنوع صادراتها.





أوضح التقرير أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص، لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.





ووفق التقرير تشير التوقعات، إلى أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى عدد من الدول منها الصين وفيتنام إلى 6% سنويا.





بحسب التقرير التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل فى "التركيبة الاقتصادية والتى تعكس مدى التنوع والتطور فى القدرات الإنتاجية المضمنة فى صادرات كل دولة.





- أشار التقرير إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموا يرجع إلى امتلاك كل واحدة من تلك الدول قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو





وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التقرير الذي أصدرته مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، وأكدت فيه أن الاقتصاد المصرى ينمو بمتوسط 6.8% سنويًا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم، متفوقًا بذلك على معدل النمو الاقتصادي في عدد من الدول، مثل الصين وفيتنام، يعتبر دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه بكل كفاءة واقتدار رغم آثارها السلبية على شعبيته.





وأضاف "عامر"،فى بيان أصدره اليوم، أن أى قائد على مستوى العالم يحب أن تزداد شعبيته ولكن الرئيس السيسي لم ينظر إلى شعبيته وجعل هدفه الرئيسى إنقاذ مصر من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى كانت تمر بها بعد العام الأسود من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الشعب المصرى العظيم لم يتردد لحظة فى تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، ووقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي حبا وتقديرا له ولسياساته الهادفة إلى تحقيق المكانة الاقتصادية التى تستحقها مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.





وقال المهندس محمد فرج عامر إن التقرير الدولى استند إلى مقياس واحد يتمثل فى «التركيبة الاقتصادية»، التى تعكس مدى التنوع والتطور فى القدرات الإنتاجية المضمنة فى صادرات كل دولة.





ونوه إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول، منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموًا وفق التوقعات، ليس أنها تشارك نفس المستوى التعليمى أو المنطقة الجغرافية أو الدين أو أى مقياس لجودة المؤسسات، ولكن كل واحدة من هذه الدول تمتلك قدرًا أكثر تطورًا من المعرفة المتخصصة أكثر مما هو متوقع، والدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.





ولفت إلى أن مصر احتلت المرتبة الـ68 ضمن مؤشر «التركيبة الاقتصادية»، لافتا إلى أن التقرير أشار إلى أنه بالمقارنة بعقد سابق، فإن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا، ليرتفع بمقدار درجتين فى المؤشر المذكور، لافتًا إلى أن الدافع وراء ذلك التحسن يتمثل فى تنوع صادراتها، وأن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلًا من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.





في السياق ذاته، قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة ان مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية قدمت شهادة لصالح مصر حينما أصدرت تقريرا أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.





وقال في تصريحات خاصة لصدى البلد هذا اعتراف بالحقائق و يشكل ترجمة لما يحدث بمصر من إنجازات على ارض الواقع من مشروعات قومية عملاقة في ظل توفير البنية التحيتية او مترو الانفاق او المشروعات الخاصة.





وقال الفقي كل الإنجازات التى حدثت على أرض الواقع هى سبب الشهادة التي اصدرتها هذه المؤسسة الدولية كل هذا يؤدي لشهادة من مؤسسة عملاقة لا تجامل مصر بل تؤكد أنها دولة قادمة وأن ما حدث البداية وليس النهاية.





وأشار الفقي إلى ن هذه الشهادة تؤكد ان الاصلاح الاقتصادي بمصر يبدا يظهر اثره و المؤسسات الدولية ترصد ذلك رغم التحديات و الامور السيئة و مصر قدرت تقف و تواجه التحديات و الدول الشقيقة تشيد بما حدث في مصر.





و قال الفقي النمو الذي يحدث بمصر مدروس والامور ستتطور بشكل افضل و هذا شهادة للحكومة المصرية و الآونة القادمة ستشهد المزيد من الإنجازات بما يساهم في زيادة النمو و تحقيق التنمية المستدامة .





من جانبها، قالت النائبة بسنت فهمي أن مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية والذي تحدث عن وصول نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، شهادة طبيعية لافتة الى ان العالم يعاني من ركود اقتصادي خطير وأنه سيزداد مستقبلا ولم يعد على ارضها فرصة للنمو اكثر من المستوى الذي وصلت اليه.





وقالت فهمي في تصريحات خاصة " الاقتصاد المصري ينمو بسرعة مضيفة مصر مدخل افريقيا من آيام الفراعنة لما يتوفر فيها من البنية التحتية والطرق والموانئ والكهرباء.





وأضافت فهمي " فرص النمو في مصر واسعة بسبب السوق و الفرص و معدلات النمو قد تصل لأكثر من 10%‏ بتنظيم أكثر ومكافحة الفساد لافتة الى ان اقتصاديات الدول الكبيرة ستدخل في مرحلة الركود بسبب الأوضاع الحالية.





وقالت فهمى: "العالم به 5000 شركة عابري القارات و مصر اكثر دولة جاهزة لدخول هذه الشركات لمصر و يواجهنا تحديات نتصدى لها مصل مواجهة الفساد و مواجهة الاٍرهاب و أضافت " تقدر تنتج و تصدر و المنطقة بها ثروات كثيرة "