خشية إقدامه على الانتحار.. منفذ مجزرة تكساس تحت المراقبة

وضعت الشرطة الأمريكية المتهم بارتكاب مذبحة مقاطعة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، والتي راح ضحيتها 22 شخصا، تحت المراقبة بناء على توصية طبية خشية إقدامه على الانتحار.



وقالت كريستينا أكوستا المتحدثة باسم رئيس شرطة مقاطعة إل باسو إن باتريك روسيوس – 21 عاما- تحت المراقبة خوفا من انتحاره في السجن.



وقالت إن المراقبة طلبها الفريق الطبي، إلا أنها رفضت الكشف عن المزيد من التفاصيل.



ووجهت إلى روسيوس تهم القتل العمد بعد أن فتح النار داخل متجر وول مارت في إل باسو في 3 أغسطس باستخدام بندقية من طراز AK-47.



وأشار أمر الاعتقال، الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن المتهم اعترف أمام الشرطة بأنه كان يستهدف المكسيكيين.



وتم اعتقال المتهم بعد ركوبه دراجة نارية حوالي نصف ميل حيث قام بالاستسلام لشرطي، حيث قال له "أنا من أطلق النار".



ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية عن مسئولين قولهم إن المتهم كان يتعامل ببرود مع الشرطة خلال استجوابه.

