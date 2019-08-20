مفاجأة استقالة رئيس هيئة تنمية الصادرات بعد 5 أشهر.. والصناعة: يفضل العمل الدبلوماسي

أكد مصدر بارز بوزارة الصناعة والتجارة، أن السفير خالد يوسف، رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات التابعة للوزارة؛ قدم استقالته من منصبه، اليوم الثلاثاء وليس كما تردد أنه قدمها أمس.



وقال المصدر في اتصال هاتفي لـ"صدي البلد" إن " يوسف" لم يسبب قرار استقالته غير انه كان يفضل العمل الدبلوماسي فقط، خصوصا وأنه غادر مقر الهيئة منذ ساعات وكان الأمر طبيعيا.



وأشار إلي أن الوزارة حتي الآن لم تصدر أي قرار بشأن وجود قائم بأعمال رئيس هيئة تنمية، نظرا لأنها تفاجأت بقرار الاستقالة.



وأمضى "يوسف" في منصبه بالهيئة نحو 5 أشهر منذ فبراير الماضي، خلفا للدكتورة شيرين الشوربجي، التى كانت تترأس الهيئة .



