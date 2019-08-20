درب منتخب مصر والزمالك في الثمانينات.. ماذا قدم عم "ميتشو" خلال قيادته الفنية للفراعنة والقلعة البيضاء؟



وبالبحث عن أسماء المدربين الصرب الذين دربوا الزمالك في الثمانينات تبين أنه اليوغسلافي الصربي دوسان ننكوفيتش(1929- 2007) أحد المدربين التاريخين لفريق هايدك سلبيت الكرواتي والذي يقع الآن ضمن نطاق جمهورية كرواتيا التي انفصلت عن يوغسلافيا في تسعينات القرن الماضي.



ترك دوسان بصمة كبيرة لدى فريق هايدك، وأصبح أول مدرب يحصل على بطولة كأس يوغوسلافيا في تاريخ الفريق عام 1969، ودرب عدة أندية تنشط في الدوري الصربي، ثم خاض تجربة تدريب المنتخب المصري في سبعينات القرن الماضي ولم يحقق نجاحًا يذكر، إذ تولى مهمته في يناير 1977 حتى 30 يونيو1978، فشل خلالها في التأهل إلى مونديال كأس العالم في الأرجنتين 1978، بعد الخسارة من تونس ذهابًا 4-1 والفوز إيابا في القاهرة 3-2 ليتأهل المنتخب التونسي إلى مونديال الأرجنتين بمجموع أهداف المباراتين.





ويقول الكابتن حسن شحاتة الذي كان لاعبًا في صفوف المنتخب آنذاك رفقة محمود الخطيب ومصطفى يونس ومختار مختار وشريف إكرامي، في لقاء تلفزيوني سابق، إن نيكوفيتش كان وقتها من أحسن 10 مدربين في العالم، وكان يعاونه في التدريب الكابتن الجندي، وبعد تدريبه للمنتخب الوطني عاد ليدرب نادي الزمالك.



بعد إخفاقه مع المنتخب عاد دوسان من جديد إلى مصر من بوابة نادي الزمالك، وتولى القيادة الفنية للقلعة البيضاء موسم 1985 – 1986 ولم يحقق أي بطولات، ليرحل عن تدريب الفريق ويأتي بعده الإنجليزي باركر الذي حقق أول بطولة قارية في تاريخ نادي الزمالك عام 1986.



أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، اليوم الثلاثاء، أن عم المدير الفني الجديد لنادي الزمالك "ميتشو" درب نادي الزمالك في ثمانينات القرن الماضي.ميتشو هو الآخر قال خلال فيديو أذاعه برنامج الزمالك اليوم أمس الإثنين أنه أحد أعمامه درب نادي الزمالك قبل ذلك.